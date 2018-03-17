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Сургутян приглашают выбрать дизайн трех скверов, парка и берега реки в районе СурГУ

Голосование пройдет 22 марта в пунктах по работе с населением

joker.yasurgut
joker.yasurgut

Лучшие дизайн-проекты общественных территорий в Сургуте будут выбраны путем тайного голосования. 22 марта с 8 утра до 20 часов могут отдать свои голоса за понравившиеся концепции обустройства некоторых объектов. В частности, это парк в 40 мкр, сквер «Театральный» на ПИКСе, территории вдоль берега в районе СурГУ и сквер возле МБУ «Дворец торжеств».

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, дизайн-проекты общественных территорий размещены на официальном портале администрации города в разделе «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», опубликованы в газете «Сургутские ведомости» №8 от 3 марта 2018 года, а также представлены в пунктах голосования. По результатам голосования будет определена приоритетность реализации данных проектов.

Голосование будет проходить в 21 пункте по работе с населением МКУ «Наш город» по следующим адресам: п. Снежный, ул. Белоярская, 2/1. п. Лунный, д.1. п. Кедровый-2, д.13. Сургут: ул. Щепеткина, 14; ул. Саянская,11а; ул. Нагорная,7; ул. Кайдалова, 28; ул. Мелик-Карамова, 74а; ул. Первопроходцев, 2; ул. Просвещения, 13; ул. Ленина, 49; ул. Губкина, 17; ул. Кукуевицкого, 9; Лермонтова, 5/1; ул. Лермонтова, 7; ул. Маяковского, 27/1; ул. Маяковского, 34; ул. 30 лет Победы, 11-57; ул. Грибоедова, 3; пр. Пролетарский, 11; ул. И. Киртбая, 19


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Сегодня в 13:00, просмотров: 113, комментариев: 0


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