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​В России для депутатов и членов их семей хотят ввести «моральный кодекс»

Публичное поведение депутатов и членов их семей могут регламентировать, сообщает RT. С инициативой выступает депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Предполагается, что «моральный кодекс» будет носить рекомендательный характер.

По идее автора, депутатам и их близким родственникам будет рекомендовано отказаться от перелетов бизнес-классом, прописаны правила общения с коллегами другого пола, рекомендован отпуск на российских курортах, а также отказ от демонстрации в соцсетях роскоши.

Петров считает, что такой кодекс необходим, так как некорректное поведение депутатов может негативно влиять на репутацию всей государственной власти.

Зампред думской комиссии по вопросам депутатской этики Николай Иванов отметил, что максимальное наказание за некорректное поведение — лишение права выступать на пленарных заседаниях, сообщает РИА Новости.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 64, комментариев: 0


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