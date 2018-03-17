​24 марта в Русскинской пройдет слет оленеводов, рыбаков и охотников

Сургутский район активно готовится к главному туристическому событию года – проведению слета оленеводов, рыбаков и охотников в деревне Русскинская, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Праздник состоится 24 марта. В программе праздника: гонки на оленьих упряжках, выступления районных творческих коллективов, ярмарка, спортивные состязания по национальным видам спорта, мастер-классы.
Все подробности предстоящего события можно узнать на специальной странице сайта администрации Русскинской.
Итоги выборов. Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина// ONLINE 20 марта в 14:00