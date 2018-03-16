В России снимут взрослую версию «Приключений Электроника»

Студия Александра Роднянского «Ног-стоп Продакшн» снимет фильм-вариацию «Приключений Электроника» с рейтингом 18+, сообщает «Интерфакс».

Продюсер Роднянский и режиссер Жора Крыжовников представили картину с рабочим названием «Ошибка 102» на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства Фонда кино.

«Главный герой - робот, но это не фантастика, время действия буквально завтра. Его главная сила - он настраивается под желания хозяйки или хозяина. Это такой «идеальный мужчинка». Экспериментальный ромком», - сказал Крыжовников.

Он отметил, что фильм станет своеобразной версией «Приключений Электроника» с рейтингом 18+. «Про рейтинг, может, немного шутка, но главное - взаимоотношения героев», - сказал режиссер.

В картине могут сняться Риналь Мухамедов и Владимир Машков.