16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,4942   EUR  70,8099  

В Москве поставили табличку памяти Бориса Немцова

В Москве установили мемориальную доску памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года. Памятную табличку прикрепили на доме, в котором он жил, сообщают «Ведомости».

На церемонии открытия присутствовали несколько десятков человек. Сын Немцова Антон установил табличку на арке, ведущей во двор дома, передает «Интерфакс».

Ранее власти Москвы разрешили установить памятную доску Немцову по адресу: Малая Ордынка, д. 3.

27 февраля в Вашингтоне прошла церемония переименования части улицы перед российским посольством. Перед дипломатическим представительством появилась площадь Бориса Немцова – Boris Nemtsov Plaza. «Скоро в Москве на доме, где он жил, появится мемориальная доска, но начало положено здесь, в Вашингтоне», – заявил во время церемонии председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 20:18, просмотров: 91, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Охота за игрушкой в чашке! // Матьчасть

​Охота за игрушкой в чашке! // Матьчасть
В продуктовой сети из-за акции с наклейками доходит до драк
Вера Куликова Сегодня в 18:57
173 1
ТОП-10 самых дорогих собак и кошек, выставленных на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых дорогих собак и кошек, выставленных на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Бенгалы, корги, маскарадные, чихуахуа и немецкие доги — выбирай по карману
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:29
297 1
Что по закону можно взять в салон самолета? // Консультация

Что по закону можно взять в салон самолета? // Консультация
Авиаперевозчик может выдвинуть дополнительные правила к весу и габаритам клади
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:03
164 0
​Лишь малая часть аудитории siapress.ru отправляет детей в летние лагеря // ИНФОГРАФИКА

​Лишь малая часть аудитории siapress.ru отправляет детей в летние лагеря // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:13
150 0
Регистрироваться на портале можно даже школьникам до 14 лет

Регистрироваться на портале можно даже школьникам до 14 лет
Все популярнее становится получение услуг в сфере образования с помощью портала государственных и муниципальных услуг
Анна Томазова, директор департамента образования Сургута Сегодня в 11:23
276 2
Сургутский воспитатель стала лучшей в Югре

Сургутский воспитатель стала лучшей в Югре
Регина Андреева, воспитатель ДС «Березка» Сегодня в 10:45
350 0
Киносони // ТЕСТ

Киносони // ТЕСТ
Сегодня, 16 марта, отмечается Всемирный день сна. Угадайте фильмы по кадрам со спящими героями!
Редакция СИА-ПРЕСС 15 марта в 17:08
291 0
Люди чаще приобретают товары дистанционно

Люди чаще приобретают товары дистанционно
В этом году день защиты прав потребителей проходит под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными»
Михаил Яцик, начальник отдела защиты прав потребителей Сургута 15 марта в 16:48
318 0
5 вещей, без которых не пережить весну в Сургуте

5 вещей, без которых не пережить весну в Сургуте
От дубленки до капучино: чем будем отпугивать весеннюю депрессию
Редакция СИА-ПРЕСС 15 марта в 15:48
445 1
Когда-то школьники осваивали перо, теперь учатся работать с ручкой 3D

Когда-то школьники осваивали перо, теперь учатся работать с ручкой 3D
На базе "Технополиса" прошел мастер-класс "Чудо-ручка"
Александра Астра, Медиацентр 15 марта в 15:39
349 0
​Счастливое детство своими руками

​Счастливое детство своими руками
Когда малыши тоскуют, что снеговик тает...
Заведующая МБДОУ детский сад № 25 «Родничок» Татьяна Невьянцева 15 марта в 09:34
338 0
​Сургутские театралы — об Олеге Табакове

​Сургутские театралы — об Олеге Табакове
Что связывало знаменитого артиста и наш город
Надежда Макаренко 14 марта в 15:32
563 0
Аудитория siapress.ru положительно отнеслась к выступлениям олимпийской сборной России в Пхенчхане // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru положительно отнеслась к выступлениям олимпийской сборной России в Пхенчхане // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 14 марта в 15:08
343 0
​Статья дня. А был ли «Новичок»?

​Статья дня. А был ли «Новичок»?
«Новичок» — вещество почти мифологическое, его состав до сих пор остается неясным
Алексей Водовозов, врач-токсиколог 14 марта в 14:47
724 13
Можно ли в Сургуте заменить коммунальные счетчики бесплатно?

Можно ли в Сургуте заменить коммунальные счетчики бесплатно?

Граждане должны самостоятельно следить за истечением межпроверочного интервала приборов учета
Лилия Сулейманова 14 марта в 14:32
486 0
Администрация Сургута лишает садоводов города земельных участков

Администрация Сургута лишает садоводов города земельных участков
Чиновники мотивируют это нарушением баланса городских лесов
Андрей Ляшенко, председатель ДПК "БОРОДИНО" 14 марта в 13:59
2283 15
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика