В Москве поставили табличку памяти Бориса Немцова

В Москве установили мемориальную доску памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года. Памятную табличку прикрепили на доме, в котором он жил, сообщают «Ведомости».

На церемонии открытия присутствовали несколько десятков человек. Сын Немцова Антон установил табличку на арке, ведущей во двор дома, передает «Интерфакс».

Ранее власти Москвы разрешили установить памятную доску Немцову по адресу: Малая Ордынка, д. 3.

27 февраля в Вашингтоне прошла церемония переименования части улицы перед российским посольством. Перед дипломатическим представительством появилась площадь Бориса Немцова – Boris Nemtsov Plaza. «Скоро в Москве на доме, где он жил, появится мемориальная доска, но начало положено здесь, в Вашингтоне», – заявил во время церемонии председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.