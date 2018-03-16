​Внеплановые проверки выявили в Югре контрафакт одежды и обуви

Более 80 процентов торговых точек одежды, проверенных территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, нарушают установленные для реализации легкой промышленности требования.

Так, с начала года специалистами было проверено 2043 партии продукции (одежда, белье, обувь детская, меховые изделия и т.д.) и 33,5 процентов осмотренных партий продукции не соответствовало требованиям.

При этом более 99 процентов выявленных нарушений касались несоблюдения требований к маркировке продукции и товаросопроводительным документам. Это может свидетельствовать о большой вероятности контрафакта, сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

По результатам выявленных нарушений снято с реализации 684 партии продукции легкой промышленности. Наложено 45 административных штрафов на общую сумму 546 тыс. рублей.