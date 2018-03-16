​В Центризбирком направлено около 500 жалоб на административный ресурс

В Центризбирком направлено 471 обращение, связанное с применением административного ресурса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление председателя ЦИК Эллы Памифловой.

По словам Памфиловой, более чем из половины регионов таких жалоб не поступало, но вот Ростовская, Кемеровская, Ленинградская области и Мордовия вызывают беспокойство.

По сообщениям из Ленинградской области, сотрудники бюджетных организаций получили приказ подать заявления о голосовании по месту пребывания.

В день выборов, 18 марта (объявлено рабочим днем), им приказано прибыть к месту работы, где у них проверят наличие паспортов и отправят голосовать в сопровождении руководства.

«Срочно в прокуратуру!» – прокомментировала это Памфилова.