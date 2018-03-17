​Ради мести: житель нижневартовского района пытался поджечь полицейскую машину

14 марта нижневартовский участковый по работе приехал в поселок Аган. Он припарковал служебный автомобиль возле учебного заведения и вошел в здание.

Через 15 минут ученики сообщили, что неизвестные пытаются поджечь автомобиль правоохранителя. Выбежав на улицу, капитан полиции увидел канистру с горючим веществом рядом с машиной, которую уже тушили очевидцы.

Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный мужчина на снегоходе подъехал к патрульному автомобилю, поставил канистру с горючим, поджог ее и скрылся с места происшествия.

Полицейские по горячим следам задержали 37-летнего ранее судимого за хулиганство жителя поселка. Таким образом злоумышленник решил отомстить правоохранителю за возбуждение в отношении него уголовного дела за нанесение побоев бывшей супруге.