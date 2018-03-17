Минздрав рекомендовал регионам запастись наркотическими и психотропными препаратами

Министерство здравоохранения России рекомендовало регионам сформировать резерв наркотических и психотропных препаратов в медицинских учреждениях в связи с возможными перебоями в поставках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сформировать резерв рекомендуют на несколько недель. Как отмечают в Минздраве, сейчас нет регионов, которые испытывают нехватку таких препаратов.