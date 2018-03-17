​В Югре будут содействовать инвалидам в трудоустройстве

На заседании правительства Югры был утвержден ряд мероприятий по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. Так, людям с ограниченными возможностями здоровья будет оказана индивидуальная помощь при трудоустройстве, создании условий для осуществления ими трудовой деятельности, помощь в их профессиональной адаптации на рабочем месте.
Пилотными площадками стали города Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут, где планируется охватить около 137 человек.
Секреты Арт-пикника и других блюд культурной кухни Сургута от участников группы «Прорубь» Юрия Семенкова и Татьяны Кургузовой // ONLINE 18 июня в 10:00