​В Югре будут содействовать инвалидам в трудоустройстве

На заседании правительства Югры был утвержден ряд мероприятий по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. Так, людям с ограниченными возможностями здоровья будет оказана индивидуальная помощь при трудоустройстве, создании условий для осуществления ими трудовой деятельности, помощь в их профессиональной адаптации на рабочем месте.

Пилотными площадками стали города Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут, где планируется охватить около 137 человек.