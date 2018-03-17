​Сургутянка лишилась денег, оформляя кредит

15 марта к сургутским полицейским обратились четыре человека, которых обманули мошенники.

Одна из потерпевших пояснила, что в интернете на одном из сайтов объявлений она разместила информацию о том, что готова взять кредит в размере 250 тысяч рублей. На данное объявление откликнулась девушка, которая во время телефонного разговора представилась сотрудником одного из банков, и рассказала условия предоставления кредита. Заявительницу все устроило и было решено перейти к оформлению. Но был один нюанс, так как в Сургуте нет филиала данного банка, необходимо оплатить комиссию за оформление. Псевдосотрудник банка предложила женщине пройти к банкомату и перевести 3500 рублей. После перевода денег мошенница перестала отвечать на звонки. Ее разыскивают.