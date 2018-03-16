​Сургутские хоккеисты привезли из Игрима кубок «Золотая шайба»

С 12 по 14 марта 2018 г. в поселке Игрим состоялся второй региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Наша команда «Виктория» встретилась с командами из Игрима, Нягани и обыграв команду «Шершни» из Урая в финальной схватке, одержала победу со счетом 6 : 0. Теперь юноши собираются на финальные соревнования «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова в город Дмитров Московской области. В сургутской команде «Виктория» хоккеем занимаются более 70 школьников. Их родители выражают свою благодарность тренеру Иреку Рафисовичу за терпение и педагогический талант.