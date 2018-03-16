​Сургутянин вошел в Золотую Сотню лауреатов фестиваля «Всемирный День Поэзии-2018»

21 марта 2018 года, в 18:00 в конференц-зале Центральной Городской библиотеки им. А.С. Пушкина состоится церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля «Всемирный День Поэзии-2018» по Сургуту и другим городам ХМАО-Югры.

В этом году в конкурсе фестиваля приняли участие 3063 русскоязычных поэта из разных стран мира. Сургутянин Алмаз Авдияров вошел в Золотую Сотню лауреатов, выбранную жюри из всего числа участников. Кроме того, особые симпатии жюри и организаторов фестиваля завоевала самая юная участница, десятилетняя Анна Луптакова (г.Нижневартовск), которая выступит в роли специального гостя – самого юного конкурсанта.

В 2018 году фестивальное движение уже включает в более 60 городов и 10 стран мира (Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Германия, Молдова, Индия, Польша, Черногория, Америка).

Отчетный концерт в марте 2017 года собрал более сотни зрителей и участников.