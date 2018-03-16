​Выпускница СурГПУ Регина Андреева стала лучшим воспитателем Югры-2018

Регина Андреева закончила Сургутский государственный педагогический университет в 2007 году, по профессии она организатор-методист дошкольного образования.

Но на этом её образование не закончилось: в 2015 году она прошла в СурГПУ курсы по повышению квалификации "Организация целостного интегрированного образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС дошкольного образования".

В 2017 году Регина Андреева как лучший воспитатель города занесена на доску почёта Сургута.

Региональный этап Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2018» проходил с 12 по 16 марта в Белоярском.

В конкурсе участвовал 51 специалист из 17 городов Югры, из них: в номинации «Учитель года – 2018» – 17 участников; «Сердце отдаю детям – 2018» – 9 педагогов; «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018» – 14 претендентов; «Учитель родного языка и литературы – 2018» – 5 человек; «Педагог-психолог года – 2018» – 6 участников.

По результатам конкурсов, победителями стали:

В номинации «Учитель года – 2018» - учитель иностранных языков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов Александра Колесникова (г. Сургут).

В номинации «Сердце отдаю детям - 2018» - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение» Наталья Эйхвальд (Октябрьский район).

В номинации «Педагог-психолог года – 2018» - педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №77 «Бусинка»Оксана Тихонова (г. Сургут);

В номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения – 2018» - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Берёзка»Регина Андреева (г. Сургут);

В номинации «Учитель родного языка и литературы – 2018» - педагог дополнительного образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» Анастасия Вахат (Белоярский район).

Впереди у победителей – участие в конкурсах профессионального мастерства Всероссийского уровня.