​Персонал посольства РФ в Великобритании сократится на 40 процентов

По итогам высылки российских дипломатов персонал посольства значительно сократится, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла РФ в Лондоне Александра Яковенко.

«Без всякого сомнения, это (высылка российских дипломатов – прим. ред.) окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40 процентов», – сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

«Для такого небольшого посольства, по сравнению с другими европейскими государствами, это достаточно много, но это жизнь. Соответственно мы будем работать и в уменьшенном составе», – отметил Яковенко.