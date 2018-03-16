Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравил представителей коммунальной отрасли с их профессиональным праздником.

«Этот праздничный зал сегодня просто не мог бы вместить в себя всех работников жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района. В общей сложности, в отрасли занято порядка 3,5 тысяч человек. Это ресурсники, энергетики, дорожники представители управляющих компаний и обслуживающих организаций. Все те, от кого в наших домах зависит наличие тепла, воды, электричества и других благ цивилизации. Жилищно-коммунальное хозяйство Сургутского района крайне непростая отрасль, с тяжелым наследством. Но мы постепенно, шаг за шагом занимаемся ее модернизаций. Мы меняем инженерные сети, ремонтируем дороги, строим канализационные и водоочистные сооружения, благоустраиваем поселения, боремся с неплатежами населения за коммунальные. По каждому из этих направлений нам уже есть чем гордиться. Прошедшая зима показала, что количество порывов на сетях тепловодоснабжения стало заметно меньше и ОЗП больше не воспринимается нами как неминуемая катастрофа. Выражаю надежду, что и впредь мы продолжим системную работу. Чтобы спустя несколько лет Сургутский район вошел в число лидеров среди муниципалитетов Югры по техническому оснащению и кадровому потенциалу отрасли» – резюмировал глава.

Амбициозные планы администрации Сургутского района подкреплены вполне конкретными основаниями. За прошлый год коммунальщикам удалось завершить реконструкцию водоочистных сооружений в поселке Барсово. Приобретены комплексы КОС с бытовыми помещениями и лабораторией для очистки сточных вод в деревне Сайгатина и поселке Локосово. Приступили к окончанию работ в Нижнесортымском по завершению реконструкции водоочистных и канализационных очистных сооружений. Впечатляющий объем финансирования получила программа благоустройства поселений. В общей сложности, на нее было потрачено около 58 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Были ликвидировано 8 несанкционированных свалок общей площадью больше 6 гектаров.

В 2018 году районные коммунальщики намерены завершить начатые объекты строительства и реконструкции. Еще одна из важных задач перевод на газ котельных в Лямина, Сытомино и Высоком Мысу.