​Расписания движения специальных маршрутов до избирательных участков // СПИСОК

- «СОТ «Железнодорожник» - избирательный участок № 405 (п. Кедровый, д.13А)». Время отправления из кооператива (с начального пункта) 10.00, 14.00. От избирательного участка (конечный пункт) 12.00,16.00
- «СОТ «Здоровье» - избирательный участок № 405 (п. Кедровый, д.13А)». Время отправления из кооператива (с начального пункта) 09.00, 11.00, 15.00. От избирательного участка (конечный пункт) 10.00, 12.00, 16.00.
- «СОТ «Черёмушки» - СОТ «Север» - избирательный участок № 405 (п. Кедровый, д.13А)». Время отправления из кооператива (с начального пункта) 09.00, 11.00, 15.00. От избирательного участка (конечный пункт) 10.00, 12.00, 16.00.
- «СОТ «Сторожил» - СОТ «Прибрежный» - избирательный участок № 408 (п. Дорожный, школа № 22, ост.п. Дорожный) - избирательный участок № 406 (ул. Индустриальная, 24)». Время отправления из кооператива (с начального пункта) 09.00, 11.00, 15.00. От избирательного участка (конечный пункт) 10.00, 12.00, 16.00.
- СОТ «Рябинушка» - (СОТы «Лайнер», «Берендей») - избирательный участок № 408 (п. Дорожный, школа № 22, ост.п. Дорожный) - избирательный участок № 406 (ул. Индустриальная, 24)». Время отправления из кооператива (с начального пункта) 09.00, 11.00, 15.00. От избирательного участка (конечный пункт) 10.00, 12.00, 16.00.
- «ДПК «Сургутское» - избирательный участок № 409 (п. Таёжный, ул. Аэрофлотская, 35)». Время отправления из кооператива (с начального пункта) 10.00, 14.00. От избирательного участка (конечный пункт) 12.00,16.00
- «СОТ «Чернореченский» - избирательный участок № 409 (п. Таёжный, ул. Аэрофлотская, 35)». Время отправления из кооператива (с начального пункта) 09.00, 11.00, 15.00. От избирательного участка (конечный пункт) 10.00, 12.00, 16.00.
- «СОТ «Магистраль» - избирательный участок № 409 (п. Таёжный, ул. Аэрофлотская, 35)». Время отправления из кооператива (с начального пункта) 09.00, 11.00, 15.00. От избирательного участка (конечный пункт) 10.00, 12.00, 16.00.
- «СОТ «Виктория» - избирательный участок № 415» (школа № 20, ул. Толского, 20А)».Время отправления из кооператива (с начального пункта) 09.00, 11.00, 15.00. От избирательного участка (конечный пункт) 10.00, 12.00, 16.00.
Расписания движения специальных маршрутов до избирательных участков // СПИСОК
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