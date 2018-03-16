В день работников ЖКХ в Сургутском районе наградили лучших

В Сургутском районе поздравили с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает дума района. «Каждый житель нашего района знает, кто обеспечивает комфортные условия для жизни в домах, чистоту улиц, подъездов и дорог, – отметил председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк. – Мы привыкли к коммунальной благоустроенности, а ведь за всем этим – огромная работа коллективов, которые в любое время года стараются выполнить свою работу чётко и ответственно. Всё это вносит значительный вклад в развитие Сургутского района, делает его комфортным и уютным». Отличившимся специалистам отрасли он вручил почетные грамоты и благодарственные письма.