​Потери граждан при смене пенсионных фондов могли составить 55 млрд рублей

Потери граждан, решивших сменить управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году, могли составить 55 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные ПФР, выводы топ-менеджеров и сотрудников пяти НПФ.

Из них 33,9 млрд составили потери инвестиционного дохода у 2,2 млн человек в результате передачи накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные фонды (НПФ).

Отметим, что аналитическая служба Ассоциации НПФ (АНПФ) оценила потери при досрочном переходе в 27-35 млрд руб.

Напомним, что по правилам, которые действуют сейчас, граждане имеют право раз в пять лет менять страховщика без потери дохода. При досрочном переходе потерянные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию. По итогам 2016 года в этом фонде было 41,3 млрд рублей. Однако за счет потерь «молчунов» по итогам двух переходных кампаний размер фонда превысит 100 млрд руб.