​The Telegraph рассказал, что «Новичок» был перевезен в Великобританию в багаже Юлии Скрипаль

Газета The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы заявила, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было доставлено в Великобританию из Москвы в багаже Юлии – дочери полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает «Meduza».

По словам источников издания, следователи изучают версию о том, что преступники пропитали ядом «предмет одежды, косметики или подарок» в багаже Юлии Скрипаль.

В полиции графства Уилтшир заявили, что в общей сложности в контакт с ядовитым веществом в Солсбери потенциально мог вступить 131 человек. 46 из них уже обратились в больницу.