​В водительских правах может появится отметка о согласии владельца на посмертное донорство

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд «Здоровье» направили в Минздрав России предложение о внесении в водительские правы отметки о согласии или отказе владельца на посмертное донорство, сообщает «RT».

Общественники хотят, чтобы новый пункт об отметке был включен в новый проект закона, который будет регулировать донорство и трансплантацию.

Представители Народного фронта уверены, что такой шаг позволит увеличить количество доноров, так как многие жители страны или не знают о такой возможности, или же не спешат оформить своё согласие из-за бюрократических затруднений.

«В соответствии с этим законопроектом граждане при жизни могут выразить своё волеизъявление о согласии или несогласии на изъятие после смерти их органов для трансплантации в письменной форме, заверенной руководителем медицинской организации либо нотариально. Люди в силу своей инертности заниматься этим, скорее всего, не будут. Многие об этом даже не задумываются, а у некоторых просто нет свободного времени, — объясняет член Центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. — Мы предлагаем ещё один вариант заполнения этого регистра. Человек сможет сделать выбор в спокойной обстановке при получении или смене водительских прав. Таким образом многие смогут вообще задуматься об этой проблеме».