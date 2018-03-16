Маленькие модели прославили Сургут на самом престижном подиуме страны Mercedes fashion week. Это неделя моды, которую ждут и которую обсуждают до следующего сезона. Девочки-ученицы сургутской модельной Школы при редакции детского журнала, репетировали подиумный шаг, по меньшей мере два месяца, перед тем, как отправиться в поездку. Дизайнеры в обязательном порядке утверждают каждую кандидатуру. Несколько сургутянок участвовали в показе взрослой коллекции вечерних платьев. Маэстро моды Вячеслав Зайцев также представил в этот день самую долгожданную юбилейную коллекцию. Дефиле с таких показов отсматривают модельные скауты и агентства в поисках новых лиц, поэтому каждая начинающая модель мечтает о такой возможности.
Юные сургутянки выступили на Mercedes fashion week
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