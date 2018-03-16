​В Югре появилась возможность получать выплаты из средств материнского капитала

Материнский капитал дает возможность вложить средства в ипотеку или получить образование.

Однако теперь при использовании сертификата появилась новая возможность. В случае если доход в семье не превышает двадцати трех тысяч на человека, появляется возможность обратиться за назначением ежемесячной выплаты из средств капитала. В Югре эта сумма составляет 13 958 рублей.

На данный момент уже 18 семей воспользовались новшеством и подали обращения на данную выплату.

Отметим, что по все еще наибольшим спросом пользуется направление «улучшение жилищных условий».