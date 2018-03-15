США снова обвинили Россию в новых кибератаках

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила Россию в причастности к операции по получению несанкционированного доступа к компьютерным системам, связанным с энергетическими сетями, сообщает «Газета.ру».

По данным сотрудников ФБР и министерства внутренней безопасности и разведывательных служб, российская сторона получила доступ к этим системам и провела зондирование сети.

Отмечается, что речь идет о системах контроля на заводах и электросетях. Сообщается, что чиновники оказали помощь компаниям в том, чтобы прекратить несанкционированный доступ.