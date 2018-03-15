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США добавили еще больше санкций против России

Минфин США расширил санкционный список в отношении России. Он внес в список 14 физических лиц и одну организацию — Агентство интернет-исследований, сообщает «Коммерсант».

12 из перечисленных физлиц связаны с агентством, в феврале США обвинили их вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Еще двое — Григорий Молчанов и Сергей Афанасьев — связаны с ГРУ, сообщает Минфин США.

Сегодняшние санкции введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA). Закон был принят в августе 2017 года в ответ на якобы вмешательство России в выборы президента США.


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15 марта в 20:29, просмотров: 153, комментариев: 0


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