Министр обороны Великобритании заявил, что России следует «заткнуться»

Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери России следует не отвечать на решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов, а «заткнуться», пишут «Ведомости».

«Это абсолютно возмутительно и жестоко - то, что Россия сделала в Солсбери. Мы отреагировали на это. Откровенно говоря, России следует отойти в сторону и заткнуться», – сказал Уильямсон (трансляцию его выступления вела BBC).

Напомним, что накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о введении ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери.