​СМИ рассказали о параметрах выпуска российских евробондов

Минфин выпустит новые 11-летние еврооблигации и доразмещает бонды с погашением в 2047 г. («Россия-2047») в рамках сделки по обмену прошлых внешних облигационных займов на $4 млрд, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Собеседник агентства рассказал, ориентир доходности 11-летних долговых еврооблигаций составляет около 4,75%, дополнительного транша «Россия-2047» - около 5,5%.

Однако финальные параметры будут известны только завтра. В бюджете России на 2018 г. предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из которых $4 млрд приходится на обмен старых бумаг, $3 млрд - на новый транш евробондов.