Сургутянка поверила посту в соцсети и осталась без денег

9 марта в городскую полицию обратилась сургутянка, которая стала жертвой мошенников. Она пояснила, что накануне увидела пост у знакомого в соцсети с просьбой о займе денег. Это не вызвало у нее подозрений. Псевдодруг просил одолжить ему деньги на несколько дней. Ни о чем не подозревая, заявительница перечислила семь тысяч рублей. Спустя какое-то время она поняла, что ее обманули.