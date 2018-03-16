9 марта в городскую полицию обратилась сургутянка, которая стала жертвой мошенников. Она пояснила, что накануне увидела пост у знакомого в соцсети с просьбой о займе денег. Это не вызвало у нее подозрений. Псевдодруг просил одолжить ему деньги на несколько дней. Ни о чем не подозревая, заявительница перечислила семь тысяч рублей. Спустя какое-то время она поняла, что ее обманули.
Сургутянка поверила посту в соцсети и осталась без денег
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15 марта в 17:15, просмотров: 912, комментариев: 0
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