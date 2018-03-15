​Во сколько выключать свет 24 марта?

Хотите поучаствовать в международной акции «Час Земли»? В 2018 году акция состоится в 11-й раз: 24 марта с 20 30 до 21 30 (по Москве) погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира, люди выключат свет и электроприборы в своих домах. Сегодня это самая массовая экологическая акция на планете. Организаторы хотят привлечь внимание к необходимости ответственного отношения окружающему миру. Поэтому по сути неважно, когда именно вы присоединитесь к акции – одновременно со всеми или на час позже. Но для любителей пунктуальности уточним, что в нашем часовом поясе (Екатеринбургское время) акция стартует в 22 30.