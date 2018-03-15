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​Центризбирком рассказал об избирателях-двойниках

Центризбирком насчитал 37 910 избирателей, которые подали более одного заявления о намерении голосовать по месту пребывания, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявления зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

Он отметил, что это 0,03 процента от общего числа избирателей.

Причиной этому стали, как ошибки при заполнении заявлений, так и намеренные провокации. При этом количество поданных заявлений ничего для избирателя не меняет, утверждает Булаев: действительным система будет считать только первое заявление.

Все остальные попадают в реестр лиц, подавших неучтенные заявления о намерении проголосовать по месту пребывания.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 131, комментариев: 0


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