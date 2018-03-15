​Лавров подтвердил информацию о высылке британских дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил информацию о том, что Москва намерена в ближайшее время объявить о высылке британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщают «РИА Новости».

«Обязательно», — ответил Лавров на соответствующий вопрос. Говоря о сроках, министр констатировал, что это произойдет «скоро».

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг пообещал, что ответные меры против Великобритании «не заставят себя ждать».