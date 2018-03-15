​Путин поделился планами по исследованию Марса

Президент России Владимир Путин рассказал о планах России по исследованию дальнего космоса и Марса, сообщают «Ведомости».

Путин отметил, что для этого будут осуществляться беспилотные и пилотируемые пуски. Первое исследования пройдет уже в 2019 году. «Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию», — сказал президент во второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин».

Помимо этого, глава государства рассказал о планах по дальнейшему исследованию Луны. «Не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода», — подчеркнул Путин.