​Отдел защиты прав потребителя администрации проводит день открытых дверей

15 марта празднуется Всемирный день защиты прав потребителей.

В связи с этим сегодня отделом потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования Администрации города организован день открытых дверей, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей, по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 103.

А завтра в 16:00 по адресу: город Сургут, улица Маяковского, 34, состоится встреча специалистов отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования Администрации города в пунктах по работе с населением МКУ «Наш город», приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей.

Все желающие могут принять участие в данных мероприятиях.