​В СурГПУ прошла первая городская олимпиада по школьной медиации

По инициативе городских школ в Сургутском государственном педагогическом университете 10 марта состоялась первая городская олимпиада по школьной медиации в рамках профориентационного проекта СурГПУ «Медиация ровесников». Председательствовала в жюри профессор кафедры психологии Валентина Гагай.

Для участников мероприятие стало возможностью научиться управлять конфликтами, проводить переговоры в духе сотрудничества и развить систему Школьных служб медиации Сургута.

Проведение этой олимпиады немного отличалось от правил проведения предметных олимпиад. Мероприятие поделили на два этапа. Заочный этап проходил с конца февраля по начало марта. Задания были направлены образовательным учреждениям, подавшим заявки на участие в олимпиаде. Отборочный заочный этап для школьников Школьной службы медиации (примирения) состоял из задания по разработке бренда Медиатора, где необходимо было отразить ключевые позиции: миссия бренда, описание бренда, графическое представление бренда (логотип/слоган), цель и задачи, перспектива развития.

10 марта состоялся очный этап олимпиады. Основными мероприятиями стали: представление команд (домашнее задание), брейн–ринг и деловая игра.

Итоги олимпиады

В номинации «Юные волшебники» победила команда «Мир on-lain» (школа № 5). В номинации «Будущие медиаторы» лучшей стала команда «Junior mediator» (школа № 22 имени Г.Ф. Пономарева).

3 место у команды «Позитив» (МБОУ СОШ № 4); 2 место - команда «Благородные сердца» (СОШ № 19), 1 место - команда «Переговоры без поражения» (школа № 12).

«Лучшим медиатором» олимпиады стала ученица 12-й школы Милана Петухова.