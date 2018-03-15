Мосгорсуд не стал запрещать ряд сцен фильма "Движение вверх" по иску вдов спортсменов, сообщает «Интерфакс».

«Рассмотрев доводы апелляционных жалоб заявителей, Мосгорсуд отказал в удовлетворении их требований», – сказала представитель суда.

Ранее Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска вдов баскетболистов Александра Белова и тренера сборной Владимира Кондрашина, которые требовали обязать студию «ТРИТЭ» Никиты Михалкова исключить из фильма сцены, содержащие недостоверную, по их мнению, информацию о частной жизни спортсменов и недостоверные сведения о заболевании Белова.