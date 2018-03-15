​Академия танца Бориса Эйфмана приглашает на просмотр талантливых детей от 6-13 лет

Академия танца Бориса Эйфмана (г. Санкт-Петербург) приглашает на просмотр талантливых детей от 6-13 лет.

Просмотры состоятся 17 марта в пять вечера в Сургутском колледже русской культуры им. А.С. Знаменского. Ул. Энергетиков, 49/1 (ауд. 24).

Родителям необходимо иметь паспорт. Телефон для справок и записи: 8(812) 988 57 19. Запись на экзамены по электронной форме: https://goo.gl/MFujvJ.

Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка.

Основная цель Академия танца поддержать талантливых детей, создать в России инновационную систему подготовки и воспитания танцовщика XXI века.

В Академии дети смогут получить полноценное образование и профессиональную подготовку, аналогов которой в России не существует.

Справка: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана» создано Правительством Санкт-Петербурга по инициативе выдающегося деятеля культуры, всемирно известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Б. Я. Эйфмана.