​Собчак ушла с предвыборных дебатов в слезах

Кандидат в президенты России Ксения Собчак в слезах ушла с предвыборных дебатов, которые проводились на телеканале «Россия 1», сообщает «Meduza».

Фрагмент трансляции, которая в прямом эфире велась на Дальний Восток, опубликован на YouTube.

Собчак пожаловалась, что другие кандидаты не дают ей говорить. «Друзья, почему вы перебиваете здесь только меня?» — спросила она, пообещав обратиться по этому поводу в ЦИК.

При этом ведущий программы Владимир Соловьев заявил, что не может повлиять на ситуацию, поскольку ему самому ЦИК запрещает перебивать участников дебатов.