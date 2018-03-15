​Америка проявила солидарность с Великобританией в причастности России к отравлению Скрипаля

Представитель США в Совете Безопасности ООН Никки Хейли заявила, что США проявляют солидарность с Великобританией и уверены в причастности России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщают «Ведомости».

«Мы молимся за жертв этого жестокого преступления», – сказала Хейли. Она подчеркнула, что преступление России заслуживает мер со стороны Совбеза ООН, добавила он.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал осудить Россию при наличии доказательств отравления Скрипаля.

«Как только мы изучим факты - на сегодня запланирован разговор с британской стороной, - как только мы изучим факты, если признаем их достоверными, мы обвиним Россию - или любую сторону, стоявшую за этим», – заявил Трамп.