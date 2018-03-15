​Зарплата.ру: каждый третий сургутянин хочет стать президентом

Согласно опросу, который провел сайт по поиску работы и персонала зарплата.ру, каждый третий житель Сургута хотел бы стать главой государства. В свою очередь 60% опрошенных против такого предложения и 10% не смогли определиться с ответом.

Те, кто согласился быть президентом, заявили, что хотели бы навести в стране порядок и изменить жизнь россиян к лучшему. А некоторые честно признались, что просто хотят власти.

58% сургутян на высоком посту взяли бы основным курсом политики повышение качества жизни в стране, 10% предоставили бы больше возможностей для малого бизнеса, 8% – увеличили бы зарплаты, 3% – отменили бы налоги.

В первую очередь 65% ответивших модернизировали бы внутреннюю политику, 19% улучшили бы систему здравоохранения, 6% наладили международные отношения. А вот 1% начали бы войну за ресурсы с другими странами.

*В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

В опросе приняло участие 790 жителей Сургута в период с 1 по 12 марта.