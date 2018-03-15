Нейрохирурги Сургута спасли жизнь новорожденному ребенку с очень редкой патологией головного мозга

Детские нейрохирурги Травматологической больницы Сургута спасли жизнь новорожденному ребенку с очень редкой патологией головного мозга

Новорожденная девочка поступила к врачам Травматологической больницы Сургута из Нефтеюганска в возрасте десяти дней. У ребенка была выявлена крайне редкая патология головного мозга.

- Обследование показало, что медлить нельзя – у девочки произошло кровоизлияние, в результате которого увеличились желудочки мозга, - рассказала заведующая детским нейрохирургическим отделением БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Елена Богословская. - Обширная гематома локализовалась в непосредственной близости к стволу головного мозга, где расположены дыхательный и сосудодвигательный центры. Из-за ограниченности пространства вокруг ствола мозга накопление крови быстро приводит к нарушению жизненно важных функций. Кровоизлияние в заднюю черепную ямку у новорожденных детей нередко заканчивается трагично, статистика говорит о том, что летальный исход при такой патологии происходит в большинстве случаев.

Врачи понимали, что важен каждый час. Менее суток было у нейрохирургов для принятия решения по поводу дальнейшей тактики лечения. Благодаря тому, что специалисты Травмбольницы уже продолжительное время сотрудничают и работают с экспертами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, оперативно провели телемедицинский мост. Стоит отметить, что этот случай удивил даже опытных специалистов из Москвы.

После совместного обсуждения и тщательного анализа в этот же день девочке выполнили операцию, которая стала для нее спасительной.

- Мы знали, что ребенка необходимо оперировать, были готовы к высокой степени сложности вмешательства, - отметила Елена Богословская. – Понимали, что практически любая операция у детей сопряжена с кровопотерей, но для этого ребенка она была недопустима.

Непродолжительная операция прошла успешно, сразу после вмешательства нейрохирурги отметили значительные улучшения у младенца. По словам врачей, кровоизлияние регрессировало, восстановились ликвороотток из желудочков мозга, сознание и дыхание, нормализовалось внутричерепное давление.

В настоящее время малышка уже находится дома, после рождения впервые с удовольствием пробует грудное молоко и активно прибавляет в весе.

Справка: Детское нейрохирургическое отделение в Сургутской клинической травматологической больнице было образовано в 2011 году. Ежегодно в этом подразделении учреждения проходят лечение более 1200 человек со всего Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов России. Как правило, пациенты с различной патологией – опухоли головного и спинного мозга, гидроцефалия, врожденные аномалии развития и т. д.

Детское нейрохирургическое отделение в Травмбольнице Сургута – первое специализированное отделение в Уральском Федеральном округе. В 2016 году в Челябинске открылось второе профильное медицинское подразделение для детей.