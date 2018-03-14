​Красота цифр: день числа пи отмечают математики и связисты

14 марта 2018 года. ХМАО-Югра. Сегодня отмечают Международный день числа пи. Математическая константа удостоилась отдельной даты в календаре благодаря совпадению – 3 месяц, 14 день. Тех, кто любит «магические» сочетания цифр, в Югре ежедневно становится больше на 10 человек – они оформляют красивые мобильные номера.

Увлеченные нумерологией люди обращают внимание на даты, регистрационные знаки авто, билеты в общественном транспорте и загадывают желание, когда на электронных часах 12:12. Помимо праздника в честь числа пи, в течение года они знают и другие «счастливые» даты. Этим летом для проведения свадеб будущие супруги выбирают 18.08.18.

Не зависеть от календаря и привлечь удачу помогут красивые номера мобильных телефонов. Абонент может подобрать комбинацию по дате рождения, номеру в паспорте, выбрать подходящий «хвост» или сосредоточится на повторе любимой цифры. Тех, кого привлекают заветные 888, найдут искомое сочетание с помощью алгоритма поиска на сайте «МегаФона».

«Серебряные», «золотые» и «платиновые» номера пользуются стабильным спросом. Ежемесячно в Югре более 300 абонентов выбирают номера по своим критериям. SIM-карта с эксклюзивным сочетанием цифр может стать лаконичным и неповторимым подарком, или еще одним штрихом к портрету владельца», – рассказал Дмитрий Щелгачев, руководитель по продажам «МегаФона» в Югре и на Ямале.

По данным оператора, в прошлом году за самый дорогой эксклюзивный номер покупатель отдал 300 тысяч рублей. Самая востребованная категория – «серебряная», она стоит 500 рублей.