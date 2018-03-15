Глава города Сургута рассказал куда жаловаться при «самозахвате парковочных мест во дворах»

Глава города Сургута Вадим Шувалов рассказал, что ему часто жалуются на «самозахват парковочных мест во дворах».

Он заявил, что «придомовая территория — это общая собственность жильцов, и никто не может самовольно отгораживать себе место под парковку каким бы то ни было способом.

Поэтому, если в вашем дворе появилась вот такая тренога, как на фото, или любое другое «ограждение», нужно:

1) Сделать фотографию

2) Указать когда, во сколько и где сделана фотография

3) Отправить все на почту административной комиссии admkom@admsurgut.ru»