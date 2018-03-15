​В России вводят новую желтую и синюю разметку

С 1 июня 2018 года в России к белой разметке на дорогах добавиться желтая и синяя, соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт, пишет в «Коммерсант».

Желтым цветом будут обозначены зоны, где запрещен обгон, а синим - полосы движения на перекрестках и парковочные зоны.

ГОСТ также предусматривает появление новых обозначений на асфальте - стрелки, обозначающей зону поворота, разметки-"вафельницы" на перекрестках, ограничивающей зону, куда запрещен въезд во время затора (новый ГОСТ ее легализует, хотя фактически она уже появилась в Москве), а также знака станции зарядки электромобилей.