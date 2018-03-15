В Югре оформлено семь тысяч электронных больничных

Жители Югры оформили семь тысяч электронных больничных листов, сообщает "Ugra-tv".

На данный момент соглашение о получении услуги с фондом соцстрахования заключили почти две тысячи югорских организаций, которые обеспечивают работой примерно 250 тысяч жителей региона.

В 2018 году к оформлению электронных больничных подключились еще 11 медучреждений Югры. Теперь их в общей сложности – 75.

Больше всего таких документов нетрудоспособности выдали в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске.

Отметим, что такой больничный экономит время, как для пациента, так и для работодателя и при этом его нельзя подделать.