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В Югре оформлено семь тысяч электронных больничных

Жители Югры оформили семь тысяч электронных больничных листов, сообщает "Ugra-tv".

На данный момент соглашение о получении услуги с фондом соцстрахования заключили почти две тысячи югорских организаций, которые обеспечивают работой примерно 250 тысяч жителей региона.

В 2018 году к оформлению электронных больничных подключились еще 11 медучреждений Югры. Теперь их в общей сложности – 75.

Больше всего таких документов нетрудоспособности выдали в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске.

Отметим, что такой больничный экономит время, как для пациента, так и для работодателя и при этом его нельзя подделать.


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Сегодня в 09:26, просмотров: 223, комментариев: 0


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