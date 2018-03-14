МИД России считает действия Великобритании «грубой провокацией»

Министерство иностранных дел России опубликовало свой официальный ответ на решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломатов из страны из-за обвинений в причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РБК.

Ведомство назвало высылку дипломатов и обвинения о причастности России к отравлению Скрипаля «беспрецедентно грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога между странами».

«Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов», — говорится в заявлении МИДа.

В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что ответные меры России на решение Мэй «не заставят себя ждать».