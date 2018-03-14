Минэкономразвития: Летом в России будет рекордно низкая инфляция

В апреле-мае инфляция будет находиться в диапазоне 2,1-2,2%, а в июне рост цен в годовом выражении может опуститься ниже 2%, обновив рекорд, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опубликованную Минэкономразвития «Картину экономики».

«В июне годовой рост цен может опуститься ниже 2%, учитывая относительно высокую базу прошлого года», - прогнозирует Минэкономразвития.

В феврале потребительская инфляция в годовом выражении сохранилась на исторически рекордно низком уровне в 2,2%, с точностью до сотых - 2,18%. В результате рост цен в России впервые в истории оказался ниже, чем в США. В помесячном выражении с устранением сезонности потребительские цены в феврале увеличились на 0,2% после нулевой динамики в январе.

В марте цены увеличатся на 0,2-0,3%, в годовом выражении – на 2,2-2,3%, прогнозирует Минэкономразвития. При отсутствии негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже целевого значения в 4%, ожидают в министерстве. Инфляционное давление в российской экономике остается низким, несмотря на динамичный рост зарплат и уверенное восстановление потребительского спроса.