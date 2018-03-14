«Газпром» сократит сотни сотрудников в зарубежных подразделениях

«Газпром» планирует сократить сотни рабочих мест в своих зарубежных подразделениях, сообщает «Медуза». Подпадающим под сокращение будет предложена работа в Санкт-Петербурге, где находится штаб-квартира газового монополиста.

По словам одного из собеседников агентства, сокращения в «Газпроме» связаны с общей среди российских компаний тенденцией по сокращению присутствия на Западе и «возврате капиталов в Россию».

Другой источник Reuters отметил, что решение о сокращении рабочих мест в зарубежных подразделениях «Газпрома» было принято в начале года, до попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаль, из-за которой отношения России и Великобритании резко ухудшились.

«Газпром» в феврале сообщал о планах реорганизации зарубежных подразделений, но не уточнял никаких деталей. Пресс-служба концерна лишь объявила, что реорганизация должна укрепить позиции «Газпрома» за рубежом.