​Великобритания вышлет из страны российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет российских дипломатов в течение недели, сообщают «Ведомости».
Она подчеркнула, что страну покинут 23 россиянина. Это ответ Соединенного Королевства на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Великобритания считает, что Россия причастна к произошедшему.
Однако, корреспондент Sky News Алистэр Банкалл заявил, что Британские власти хотят «сохранить возможность вести диалог»
Доказательства? Нет, не слышали.