​По итогам 2017 года Финляндия стала самой счастливой страной мира

Согласно рейтингу датского исследовательского центра, The Happiness Research Institute самой счастливой страной стала Финляндия, сообщает «РБК» со ссылкой на сообщение центра в Twitter.

Вторую и третью позицию занимает Норвегия и Дания.

В основном в топ-10 попали европейские страны. Из неевропейских в список попали только Канада (7-е место), Новая Зеландия (8-е) и Австралия (10-е место).

В расчет индекса берутся экономические показатели (безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения), а также опросы об общей удовлетворенности граждан жизнью и разного рода событиями.