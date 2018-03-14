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​По итогам 2017 года Финляндия стала самой счастливой страной мира

Согласно рейтингу датского исследовательского центра, The Happiness Research Institute самой счастливой страной стала Финляндия, сообщает «РБК» со ссылкой на сообщение центра в Twitter.

Вторую и третью позицию занимает Норвегия и Дания.

В основном в топ-10 попали европейские страны. Из неевропейских в список попали только Канада (7-е место), Новая Зеландия (8-е) и Австралия (10-е место).

В расчет индекса берутся экономические показатели (безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения), а также опросы об общей удовлетворенности граждан жизнью и разного рода событиями.


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Сегодня в 19:22, просмотров: 143, комментариев: 0


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