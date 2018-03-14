​По итогам 2017 года Финляндия стала самой счастливой страной мира

Согласно рейтингу датского исследовательского центра, The Happiness Research Institute самой счастливой страной стала Финляндия, сообщает «РБК» со ссылкой на сообщение центра в Twitter.
Вторую и третью позицию занимает Норвегия и Дания.
В основном в топ-10 попали европейские страны. Из неевропейских в список попали только Канада (7-е место), Новая Зеландия (8-е) и Австралия (10-е место).
В расчет индекса берутся экономические показатели (безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения), а также опросы об общей удовлетворенности граждан жизнью и разного рода событиями.
Региональному благотворительному фонду «Благо Дарю» 10 лет // Исполнительный директор «Благо Дарю» Полина Лебедева, 15.03, 11 00