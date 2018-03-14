​Компания Google намерена ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO

Компания Google намерена с июня запретить рекламу криптовалют и первичного размещения токенов (ICO), сообщает «Meduza».
Также поисковик намерен ужесточить правила для рекламы финансовых продуктов с повышенным риском, включая бинарные опционы.
Компания Google намерена с июня запретить рекламу криптовалют и первичного размещения токенов (ICO), сообщает «Meduza».
Также поисковик намерен ужесточить правила для рекламы финансовых продуктов с повышенным риском, включая бинарные опционы.
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Региональному благотворительному фонду «Благо Дарю» 10 лет // Исполнительный директор «Благо Дарю» Полина Лебедева, 15.03, 11 00